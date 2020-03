Cultiver le bien-être au travail avec Soizic Bruneau, coach professionnelle

Soizic Bruneau s’est lancée dans le coaching et la formation à son compte après avoir elle-même vécu deux crises professionnelle : une première remise en question globale (y compris familiale) et un bore-out (sentiment d’ennui qui conduit à l’épuisement professionnel). Ces expériences renforcent sa légitimité lorsqu’elle intervient elle-même pour prévenir les burn-out ou aider des salariés et managers “en errance” à retrouver le bien-être au travail.

Les clés du bien-être au travail

Les conditions d’un épanouissement professionnel sont à la fois d’ordre individuel et collectif.

Sur le plan de l’organisation du travail, le bien-être passe aussi bien par la lutte contre les risques psycho-sociaux (violences, harcèlements…) que par l’acceptation de profils “atypiques” et leur intégration dans l’entreprise ou la structure employeuse. Une certaine souplesse dans les procédures est un plus indéniable, de même que la reconnaissance et la valorisation des tâches accomplies (par le salaire ou d’autres formes de gratifications), sans oublier la qualité des relations entre collaborateurs.

Sur le plan personnel, l’épanouissement professionnel passe avant tout par une adéquation entre ce qu’est profondément le/la salarié(e) ou l’entrepreneur(e) et sa mission. Perte de sens, sentiment d’inutilité ou, pire, impression d’œuvrer en contradiction avec ses valeurs sont autant de facteurs qui peuvent conduire au burn-out. A l’inverse, “s’oublier” dans son travail et négliger les pans non-professionnels de sa vie peut aussi conduire à l’épuisement, comme dans les métiers-passions que sont l’enseignement ou l’agriculture…

Un travail de fond sur soi-même

Soizic Bruneau emploie la métaphore de la spéléologie pour décrire sa méthode. Avec les personnes qu’elle accompagne, elle explore en profondeur leurs motivations, talents et compétences (pas forcément professionnels), aspirations…

Mais elle les invite aussi à examiner leur rapport au travail, l’équilibre entre les sphères de leur vie, les stéréotypes et conformismes auxquels elles se soumettent…

L’accompagnement peut déboucher sur un changement professionnel profond, une réorientation complète. Et parfois, ce sont juste des modifications de perspective, de regard, des réajustements qui suffisent à retrouver le bien-être au travail.

En tant que membre du réseau Ell’ à Brest, Soizic Bruneau défend la présence équitable des femmes dans le monde du travail car – elle l’affirme avec conviction – la parité est un facteur d’intelligence collective, de réussite des entreprises et organisations et de bien-être des personnes qui y travaillent.