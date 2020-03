Micro stand arts, la radio thérapeutique de l’hôpital psychiatrique de Morlaix

Parmi les ateliers d’art-thérapie que propose l’association Stand-arts à l’hôpital psychiatrique de Morlaix, il y a Micro stand arts, l’atelier de radio ! Appuyé techniquement par Anouck Edmond, cet atelier réunit une dizaine de patients tous les mercredis pour la production trimestrielle d’une émission (diffusée par ailleurs sur une radio associative locale).

Chaleur humaine et bonne humeur autour du micro

Une quarantaine d’émissions ont ainsi été produites, réalisées vraiment collectivement autour des centres d’intérêts et des envies des participants : musique, poésie, récits, créations sonores, interviews, réflexions sur l’actualité… Mickaël est l’un d’eux. Il participe à l’atelier depuis le début et adore la convivialité de la radio et du groupe qui réalise les émissions avec lui. Plus récemment, après un accident de la vie, Béatrice s’est également sentie bien accueillie malgré sa méconnaissance initiale de l’outil radio.