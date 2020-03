Octave Noire sort “Monolithe”, un deuxième album qui n’a pas fini de faire parler de lui.

Octave Noire a sorti son deuxième album « Monolithe » le 14 février 2020 chez Yotanka records.

Après deux albums indie-electro sortis sous le nom d’Aliplays en 2004 et 2010, Patrick Moriceau se prend au jeu de l’écriture et du chant. Un envie qui donne naissance à Octave Noire et à un premier album, « Néon », en 2017.

Le style d’Octave Noire oscille entre électro, chanson française, et une approche assez new-wave.

Dans un interview accordée il y a trois mois au webzine musical « Soul kitchen », Octave Noire avouait vouloir faire de « Monolithe » quelque chose « de puissant, plus ancré dans notre époque, qui parle autant à la tête qu’aux jambes mais aussi aux tripes. ».

Pari réussi pour le franco-ivoirien !

Deux extraits de l’album sont déjà dans la playlist Radio Evasion : « Monolithe humain » et « Le soleil et des hommes ».