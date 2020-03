Star Wars pour les nuls

Vous reprendrez bien un peu de Science-Fiction ?

Aujourd’hui je vais vous parler des aventures d’une famille, qui ont eu lieu il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine, très lointaine.

Je vais vous parler de Star Wars.

G ha, c’est bon, je vous ai trouvé !

R : Corentin coupe la musique…. Excusez-moi, mais on vient de commencer l’enregistrement d’une émission

G : ben oui star Wars, c’est pour ça que je suis là !

R : ben heu, c’est-à-dire que….

G : écoutez, moi je bite rien à star wars machin tout ça , je me suis dis « tiens je vais aller voir ça directement et comme ça ,si j’ai des questions, je pourrais avoir les réponses tout de suite

R : Ben, non, je suis désolé ça ne marche pas comme ça.

G : pourquoi ? maintenant que je suis là , je dérange personne …

R : si ! moi déjà !et là je vais enregistrer une émission de radio. Je ne prévois pas de taper la discute autour d’une table !

G : ce n’est pas ce qu’on est en train de faire là ?

R : …… bref, vous ne pouvez pas rester ici !

G : allez, s’il vous plait, je promets de rester tranquille et de ne pas poser trop de questions

R : Quoi ! non, si vous restez là vous la fermez ,je ne veux pas entendre un mot … et éteignez votre portable !

G : Ben pourquoi ?

R : Eteignez votre portable !!

G : bon d’accord…

R : on reprend, je vais vous parler de star wars

Dans l’ordre chronologique

R : Star Wars est une saga cinématographique de 9 films sortis entre 1977 et 2019. Dans le premier épisode, la menace fantôme, nous faisons la connaissance de 2 chevaliers Jedi : Qui-Gon Jinn et Obi-Wan Kenobi . Ils interviennent en tant que médiateurs dans un conflit qui oppose …

G : Mais elle est où la princesse Leia ?

R : Non mais sérieux, je vous ai dit de la fermer !

G : elle est où Leia ? normalement on la voit dès le début du film !

R : ok, vous parlez de l’épisode 4, celui de 77, moi je parle de l’épisode 1 sorti en 1999.

G : comment ça le 4 est sorti avant le 1 ?

R : Georges Lucas, le créateur de star wars a écrit une histoire qui se déroulait en 9 épisodes, il a préféré commencer par le numéro 4 , plus facile a vendre aux studios et moins compliqué à réaliser avec les moyens de l’époque ,je commence donc dans l’ordre chronologique et vous la fermez !!

G : ok, c’est bon …

R : donc un conflit qui oppose La reine Padmé Amidala dirigeante de la planète Naboo et la fédération du commerce. Les chevaliers arrivent au moment où la fédération envahit Naboo. Ils parviennent à extraire la reine de justesse et fuient la planète direc…(rire) , quoi ?

G : extraire…. comme une dent !!

R : vous avez quel âge ?

G : ho ,c’est bon , si on peut plus rire …

R : donc !, Padmé et les chevaliers s’envolent en direction de Coruscant mais leur vaisseau subit une avarie et ils doivent se poser sur le planète Tatooine pour réparer. Sur place , ils feront la connaissance d’un petit garçon particulièrement doué qu’il vont prendre sous leur protection.

G : Anakin !!

R : Quoi ?

G : c’est bien Anakin le petit garçon ?

R : oui, mais fermez-la, bon sang !!! . A la fin de l’épisode 1 , la fédération est battue et Naboo libérée.

R : vient ensuite l’épisode 2 ,

G : quelle originalité !

R : l’attaque des clones, si je peux finir … , l’action se déroule 10 ans plus tard , Anakin est maintenant un padawan en équipe avec Obi-Wa…. , mais qu’est-ce que vous foutez avec votre téléphone ?

G : je cherche padawan

R : un padawan est une sorte d’apprenti Jedi qui accompagne un chevalier Jedi pour parfaire sa formation

G : Ok merci

R : je vous avais dit d’éteindre ce foutu téléphone !

G : pourquoi, vous avez peur qu’il se mette à So…. (Sonnerie téléphone ), c’est bon je l’éteins !

R : le Jedi et son padawan ont pour mission de protéger Padmé Amidala qui est menacée de mort par des sécessionnistes. En effet un mouvement séparatiste menace de faire éclater la cohésion qui régnait au sein de la république jusqu’à présent. Anakin accompagne Padmé dans un endroit à l’abri de menaces et une idylle nait entre les deux personnages

G : Une ?

R : Quoi une ?

G : vous dites une idylle, c’est quoi ça ?

R : une idylle, une histoire d’amour si vous préférez

G : C’est plus clair !

R : C’est moi qui raconte ?

G : oui ..

R : ok, donc je fais ce que je veux

G : oui mais …

R : FLUTE !

R : pendant ce temps Obi-Wan enquête sur les séparatistes et apprend qu’une armée de clones a été commandée par un de ses prédécesseurs, pour protéger la république contre ses ennemis. Ses investigations le mènent vers un repaire de séparatistes où il est fait prisonnier. Padmé et Anakin vont aller le secourir et se font capturer à leur tour ….

G : Ho , le branques !

R : sérieux ?

G : ben quoi , la gueule du sauvetage ! et puis d’abord pourquoi ils vont le sauver alors qu’ils ne sont que 2 et que les autres doivent être beaucoup plus nombreux ?

R : ça a un nom, la loyauté : Obi-Wan a sauvé Padmé , elle veut lui rendre la pareille. Les 3 comparses sont sauvés in-extremis d’une exécution publique par l’armée des clones.

G : C’est pratique ça !

R : a la fin de cet épisode, Padmé et Anakin se marient en secret.

G : Ben pourquoi ?

R : l’attachement et donc l’amour est proscrit chez les Jedi

G : comme pour les religieux ?

R : pas complètement, ils peuvent faire preuve d’empathie mais ne peuvent aimer, car cela pourrait créer la peur de perdre ce à qui ou à quoi ils sont attachés, la peur mène à la colère qui mène vers le côté obscur de la force.

G : C’est un peu simpliste !

R : peut-être mais c’est pas moi qui ai écrit star Wars

G : Oui je confirme…

R : mais par contre c’est moi qui peux vous faire sortir du studio a coup de pompe dans le train !

G : Ho, c’est bon , soyez pas aussi susceptible…

R : je suis susceptible si je veux, par ce que ça fait déjà une plombe que j’essaye de faire mon émission , donc si vous permettez j’aimerais continuer tranquillement

G : d’accord ,allez-y , je ne dis plus rien

R : si ,seulement…. ,donc ,où j’en étais moi …

G : moi je sais !

R : bon ok ,allez-y

G : Padmé, Anakin et Obi-wan sont sauvés par l’armée des clones

R : oui , merci , mais il y a une question

G : Ha bon ?

R : Pourquoi avoir décidé de s’équiper d’une armée , qui demande du temps pour être créée ,alors qu’au moment de la commande , elle n’a pas de justification

G : Ben oui tiens

R : il semble que quelqu’un a préparé son coup bien en amont et il semble avoir un but bien précis

G : et on sait qui c’est ?

R : bientôt, au cours de l’épisode 3, la revanche des sith.

G : Ha !!

La naissance d’un mythe

R : Au cours de cet épisode, le mouvement séparatiste prend de l’ampleur et de nouveau ennemis apparaissent. Anakin est de plus en plus troublé par des cauchemars. Il y voit Padmé mourir et il ne peut le supporter, il va alors verser dans le côté obscur de la force. Guidé en cela par le chancelier Palpatine, chef du sénat galactique, qui se révèle être un seigneur sith.

G : un sith ?

R : Les jedi représentent le coté lumineux de la force, les sith le côté obscur. Pour faire simple, c’est un peu comme l’opposition magie blanche/magie noire.

G : Pourquoi la revanche ?

R : ils ont pris une taule avec les Jedi et ils ont fait profil bas, pendant un moment tout en organisant ce qui arrive depuis l’épisode 1, y compris la création d’une armée de clones.

G : c’est Palpatine le taulier alors ?

R : oui , et il décide de faire exécuter les Jedi par SON armée. Seuls quelques-uns survivront dont Obi-Wan qui va se battre contre Anakin et le blesser gravement, au point que pour survivre ,il devra porter une combinaison pour le reste de ses jours.

G : Sérieux ?

R : tout à fait et cette combinaison vous la connaissez déjà, même sans avoir vu star wars , vous l’avez déjà vu …

G : Ha ouais ?

R : écoutez ça(respiration dark Vador)

G : Mais c’est Dark Vador !

R : tout juste ! Mais avant d’affronter Obi-Wan, Anakin/Dark Vador a rejette Padmé, sa femme et cette dernière meurt en donnant naissance à leurs 2 enfants , une fille et un garçon. Cette double naissance restera longtemps un secret.

G : pourquoi ?

R : pour éviter que Dark Vador et l’empereur Palpatine ne mettent la main dessus et en fassent des sith eux aussi. Imaginez le potentiel des enfants de l’ancien Jedi parmi les plus puissants.

G : ça se tient

R : l’histoire reprend plusieurs années plus tard, 19 pour être précis, avec l’épisode 4

G : celui avec Leia et Dark Vador !

R : oui

G : ha ben ce n’est pas trop tôt !!

R : quoi ?

G : vous en avez mis du temps pour y arriver !

R : je vous rappelle que je fais une émission pour expliquer la saga star wars, ça demande du temps et de la pédagogie

G : vous…de la pédagogie ?

R : tout à fait et ça irait plus vite si je n’étais pas interrompu toutes les 30 secondes !

G : ha voila, ça va être de ma faute !

R : Mais oui !!

G : Bon allez continuez , sinon ça va durer des plombes et je vais encore avoir droit à vos réflexions…

R : et comment ! ,et tant qu’on y est ,la fait que vous la boucliez, c’est envisageable … ou c’est perdu d’avance ?

G : Je vous avais dit que j’avais des questions

La trilogie originale

R : ok, donc , l’épisode 4 raconte les aventures de Luke Skywalker qui veut rentrer dans la résistance face à l’empire galactique de Palpatine. Il va y parvenir un peu par hasard avec l’aide d’un certain Obi-Wan Kenobi…

G : ha mais oui c’est vrai parce qu’il était là pour veiller sur lui

R : et la rencontre se fera par le biais d’un robot : R2D2

G : Ho r2d2 , il est trop mignon !

R : mouais…. ils vont alors décider d’aller sauver la princesse Leia et pour ça ils vont faire appel à un équipage de contrebandiers : An Solo et Chewbacca et s’enfuir a bord de leur vaisseau : le faucon millenium. Et ils vont la sauver, par hasard aussi ; Ils la retrouvent à bord de l’étoile noire, un vaisseau spatial gigantesque qui a la forme et la taille d’une petite planète.

G : oui au fait une question au sujet de l’étoile noire

R : ça faisait longtemps

G : vous avez un mauvais fond, vous le savez ?

R : la question ?

G : oui, le vaisseau a la forme d’une planète, on voit lors d’une séquence le faucon millenium y rentrer au niveau de ce qu’il semble être l’équateur.

R : hum oui …

G : dans la dernière partie du film , les x-wings survolent l’étoile noire comme ils le feraient pour une planète classique. Donc, c’est rangé comment à l’intérieur ? , un coup on dirait les ponts d’un bateau les uns au-dessus des autres et le coup d’après un est à la surface comme sur terre. Comment ils font pour passer des niveaux intérieurs vers l’extérieur ? .Ça doit être un sacré bordel …

R : Ben , c’est-à-dire … heu

G : Oui et bien vous ne savez pas

R : ben là, non …

G : la gueule du spécialiste de Star wars !

R : je ne suis pas ingénieur en structures spatiales, moi, comment voulez-vous que je sache ça , est-ce quelqu’un s’est déjà posé la question ?

G : vous auriez pu être un peu curieux et vous renseigner

R : promis, la prochaine fois que je croise un membre de Centre national d’étude spatiales, je lui demande

G : et puis de toute façon, l’étoile noire explose à la fin

R : ça va , racontez le film à ma place tant que vous y êtes !!

G : Houa , c’est bon , je spoile pas , il est plus tout jeune ce film

R : d’accord mais c’est mon émission, c’est moi qui raconte

G : Le melon du gars ….

R : L’étoile noire explose donc à la fin de l’épisode 4 et on passe ensuite à l’empire contre-attaque, le film commence sur la planète Hoth où se trouve un bastion de la résistance menacé par les armées de l’empire.

G : C’est marrant !

R : quoi ?

G : la planète Hoth elle est recouverte de glace ?

R : oui , et qu’est ce qu’il y a de drôle ?

G : Ben elle est gelée et elle s’appelle Hoth …, qui veut dire chaud en anglais !

R : vous avez quel âge ?

G : Si on peut plus rire …

R : Une fois la planète évacuée, Luke part sur Dagobah pour parfaire sa formation de Jedi et rejoint pour cela un maitre Jedi : Yoda . De leur côté Leia et Solo tentent péniblement de fuir les vaisseaux de l’empire. Ils doivent réparer le faucon millenium et se rendent sur Bespin dans un complexe dirigé par un ami de solo. Mais l’ami en question Lando Calrissian leur a tendu un piège, forcé en cela par Dark Vador.

G : bravo le soi-disant ami !

R : vous auriez fait un autre choix ? Laisser un ami se faire capturer ou voir tout ce que vous avez créé être réduit à néant, sachant que c’est un peu comme l’ouest sauvage, c’est la loi du plus fort

G : vous auriez laissé faire ?

R : ce n’est pas tranquillement assis à cette table que je vais dire ce que je ferais dans cette situation. Une fois au pied du mur, on ne sait pas comment on réagirait.

G : c’est quand même dur à avaler

R : je ne dis pas le contraire, toujours est-il que Lando ne va pas tarder à se rebeller. Pendant ce temps Luke ressent un trouble et perçoit que Leia et Solo sont en danger, il se porte à leur secours et va vite se retrouver face à Dark Vador. Au terme de l’affrontement, au cours duquel Luke perdra une main, Dark Vador va lui faire une révélation

G : (entre ses mains) Luke… je suis ton père

R : non mais sérieux….

G : quand même, c’est la phrase culte de star wars !

R : oui mais je préfère l’original !

G : oui, je peux pas lutter

R : Luke parvient à s’enfuir et retrouve ses amis ainsi qu’une nouvelle main robotique. L’épisode 5 se finit sur une vue de la flotte de la résistance qui augure d’un combat épique dans l’épisode 6 : le retour du Jedi

Un nouvel espoir

G : ou il y aura encore une étoile noire

R : oui , à ceci près qu’elle est nommée étoile de la mort

G : C’est comme l’épisode 4 en fait

R : pas tout à fait, au début du film ; il faut d’abord libérer An solo prisonnier de Jaba le hutt. Ensuite commence le parcours pour détruire la nouvelle étoile.

G : et qu’est-ce qui change ?

R : L’étoile de la mort est protégée par un champ de force émis depuis une planète autour de laquelle elle est en orbite, la planète Endor. Et il faut d’abord couper le champ de force pour attaquer l’étoile, mais bien évidemment ça ne va pas se passer comme prévu

G : sinon le film est terminé au bout de 45 minutes

R : il y a de ça… . Les infos que la résistance a recueillies au sujet de l’étoile de la mort ont été intentionnellement diffusées pour attirer la flotte de la résistance dans un piège. En parallèle Luke se constitue prisonnier auprès de son père dans l’espoir de le faire revenir vers le coté lumineux de la force.

R : On voit alors deux combats menés de front, celui des vaisseaux rebelles contre la flotte impériale et celui – plus intime – d’un fils qui essaye de faire revenir son père à la raison , malgré les assauts de l’empereur. Finalement le champ de force est désactivé, l’étoile de la mort détruite et l’empereur tué par un Dark Vador qui semble revenir vers le coté lumineux de la force.

G : le coté lumineux ou l’instinct paternel ?

R : libre à vous de choisir, c’est peut-être un mélange des deux…

G : bon alors la suite

La postlogie

R : vu que les 3 derniers épisodes sont récents, je ne vais pas les détailler autant que les précédents. Dans l’épisode 7, nous sommes 30 ans après le 6. L’empire est détruit, mais de ses cendres, a émergé le premier ordre bien déterminé a disloquer la résistance et la nouvelle république. Une personne est recherchée par tous les protagonistes : Luke qui semble être le seul capable de contrer le premier ordre.

G : Et pourquoi il a disparu ? ,

R : après la chute de l’empire, il a monté une école de Jedi , mais un de ses élèves a rejoint le côté obscur de la force et il ne l’a pas supporté.

G : c’est un peu facile, un gamin part en sucette et hop , il va bouder dans un coin !

R ; quand on sait qui est l’élève en question, on peut le comprendre.

G : et c’est qui ce gazier ?

R : je ne vais pas tout dire, je laisse un peu de suspens. Toujours est-il que beaucoup de personnages sont embarqués dans cette recherche, entre autre : un pilote de X-wing, un ancien soldat du premier ordre et une jeune femme pilleuse d’épave qui vit sur Jakku.

G : bon alors, on le retrouve Luke ou pas ?

R : Oui, à la toute fin du film

G : ha quand même !

R : Vu qu’il apparait dans l’épisode 8, je suis bien obligé de le dire….

G : oui et donc l’épisode 8, ça donne quoi ?

R : pour faire court, il s’agit d’une course poursuite entre ce qui reste de la flotte de la résistance et celle beaucoup plus puissante du premier ordre. Mais on y voit des personnages qui se rendent compte de l’étroitesse de la séparation entre les côtés lumineux et obscur de la force et que le moindre choix, aussi subtil qui soit, peut vous faire pencher d’un côté ou de l’autre.

G : bon ok et le 9 ?

R : Il s’agit de retrouver Exegol la planète d’origine des Sith pour savoir qui tire les ficelles depuis la chute de l’empire et tente de faire revenir une nouvelle fois les sith sur le devant de la scène.

G : on peut en savoir plus ?

R : He, non, pour cela il faudra attendre un peu . Je vous donne rendez-vous dans un mois pour un nouveau numéro de l’émission vous reprendrez bien…

G ; hé mais, non, c’est pas possible ça, je veux savoir comment ça finit !

R : Vous reprendrez bien un peu de science-fiction ?