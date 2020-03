Les micros nomades et fédérateurs de l’association Radio activité

Les membres de l’association Radio activité ont des profils diversifiés, certains sont journalistes, la plupart ont d’autres métiers. Peu importe. La dizaine de bénévoles et les deux salariés sont animés par le même objectif : permettre à toutes et tous de faire de la radio !

Créer du lien, le temps d’une émission radio ou au-delà

Quel que soit le contexte, même s’il est aussi difficile qu’un camp de réfugié, le studio itinérant de l’association peut poser ses micros. Parfois, souvent même, les participants à l’émission ne se connaissent pas au départ. La magie de la radio et quelques techniques empruntées à l’éducation populaire feront le reste… Au bout de trois heures “d’atelier”, une émission sera née, diffusée en direct sur Facebook live et disponible ensuite sur le site internet de Radio activité. Comme le studio nomade se déplace dans le monde entier, les émissions ne sont pas forcément francophones. Aucun sujet n’est imposé, ce sont les participants de l’atelier radio qui décident des sujets qu’ils traiteront. Et leurs choix sortent souvent des clichés comme quand de jeunes réfugiés qui choisissent de parler d’amour plutôt que de leur exil, histoire de nous rappeler que tous les humains se ressemblent.

Parfois, le virus de la radio frappe pour de bon et l’équipe de Radio activité lance un mouvement qui va durer, et débouchera sur une émission mensuelle, voire davantage…

