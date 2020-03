MPL, étoile montante de l’indie pop française !

Après un premier album en 2015 entre manque, disparition et amour impossible ; le groupe MPL est de retour !

C’est donc tout naturellement, à la suite d’une transition vers une carrière de musiciens professionnels, qu’est sorti « L’étoile » leur second album le 31 janvier sous le label « L’amirale ».

MPL c’est le diminutif pour « Ma Pauvre Lucette », « Lulu » étant une amie du groupe disparue et qui comptait beaucoup pour eux, qui se connaissent depuis l’enfance.

Une indie pop française qui expérimente, c’est ce qui définit le plus la musique du groupe.

« L’étoile » est la suite direct du premier album et un hommage particulier à « Lulu », hommage qui est une véritable réussite.

MPL sont ici leur propre étoile montante et cet album confirme leurs débuts prometteurs ; gorgé de nostalgie et d’émotions en tout genre, on vous invite à découvrir l’univers.

Cliquez sur le lien ci-dessus pour réécouter l’émission si vous souhaitez en savoir plus.

Deux extraits de l’album sont déjà dans la playlist radio évasion : « Wagon-wagon » et « M-A espace M-I-E ».