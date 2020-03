Avec “Ramages”, Birds on a Wire revisite superbement des titres venus des quatre coins du monde.

« Ramages », c’est le nom du nouvel album du duo Birds on a Wire, sorti le 28 février chez PIAS.

Birds on a wire, c’est une rencontre artistique magique entre la franco-américaine Rosemary Standley (chanteuse du groupe Moriarty) et la brésilienne Dom La Nena (une des plus grande chanteuses et violoncelliste d’Amérique du sud).

Deux artistes, deux superbes voix, qui interprètent ensemble de grands titres du répertoire musicale sans se mettre aucune barrière stylistique ou linguistique.

On retrouve donc bon nombre de reprises surprenantes et saisissantes avec des titres en espagnol, en portugais, en catalan, en français, en italien, en anglais, en grec, en russe et même en breton !

Deux extraits de l’album sont déjà dans la playlist radio évasion : « La marelle » et « Calice ».