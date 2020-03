La coiffure et la beauté au naturel avec L’effet nature

Lorsqu’elle a lancé son entreprise de coiffure (essentiellement à domicile), L’effet nature, Marina Dossche a tout de suite orienté ses services vers les produits bio, naturels. Ces produits existent pour la coloration (végétale), en shampoings, masques et autres soins. Si, pour certaines pratiques (permanente, décoloration), les produits de synthèse restent incontournables, Marina privilégie alors les produits les moins agressifs pour le cuir chevelu et le cheveu.

La demande est grandissante. Les client(e)s se préoccupent de leur santé en premier lieu mais aussi de l’impact de leur beauté sur l’environnement et la pollution. Marina forme régulièrement d’autres professionnel(le)s de la coiffure à l’usage des produits bio et naturels.

Ateliers de fabrication de ses produits d’hygiène et beauté

L’effet nature, ce sont aussi des ateliers pour toutes les personnes qui souhaitent s’adonner au DIY (do it yourself) en matière de produits de beauté ou d’hygiène. On peut en effet fabriquer soi-même des crèmes hydratantes, shampoings solides, ou dentifrices. L’avantage de les fabriquer au cours des ateliers de L’effet nature c’est que les matières premières et le savoir-faire sont fournis…sans oublier la bonne humeur ! En outre, les ateliers ont lieu dans des endroits conviviaux : la boutique Les Faou de vrac (Le Faou) et la boutique-atelier du collectif Craft (L’Hôpital-Camfrout).