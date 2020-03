L’ accueil dit “social” concerne les personnes qui, pour des raisons diverses liées à leur situation économique, administrative ou familiale éprouvent la nécessité d’une rupture momentanée avec leur entourage habituel. Les fermes, élevages et exploitations agricoles de tous types sont des lieux très adaptés à cette mission.

Le Civam du Finistère développe cette démarche et, parmi ses adhérents, Nadine Pennec expérimente et teste l’accueil social en s’appuyant sur son association Océâne en presqu’île de Crozon. Grâce à ses chambres d’hôtes à Lanvéoc, elle peut accueillir des adultes à la semaine (hors saison) et elle reçoit aussi régulièrement des enfants à la journée, comme les jeunes des Itep (Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique), IME (Institut médico-éducatif) ou MECS (Maison d’enfants à caractère social).

Accueil personnalisé appuyé sur la médiation animale et le contact avec la nature

Les ânes de l’association Océ’ânes, mais aussi les autres animaux de ferme, sont de formidables médiateurs. Les personnes accueillies se voient confier des soins et des responsabilités envers eux ; des interactions privilégiées entre un humain et un animal permettent également un accueil très personnalisé, adapté à chacun(e). C’est d’autant plus précieux que l’accueil peut concerner des publics très divers : enfants ou adolescents de moins de 21 ans, placés par l’Aide sociale à l’enfance, la protection judiciaire de la jeunesse, personnes âgées (+60 ans), personnes en situation de handicap (mental, moteur), personnes victimes de violence (notamment des femmes), adultes ayant vécu à la rue, anciens détenus, etc.

Que l’accueil ait lieu dans une exploitation agricole ou dans une autre structure en milieu rural, l’idée est aussi de rapprocher les publics accueillis de la nature (quand il s’agit de citadins). La participation à la vie quotidienne du paysan peut aussi conduire à des réflexions sur la place de chacun, sur nos modes de vie, de consommation et de production.

L’accueil social en milieu rural peut s’accompagner d’un projet pédagogique concret, en lien avec l’agriculture ou d’autres activités, et la vie du monde rural en général. Pour les paysans, cet accueil peut être aussi l’occasion de faire valoir la dimension plus large de l’exploitation agricole, bien au-delà de la simple unité de production, c’est un lieu de vie et de lien social du milieu rural.

Actuellement, le réseau Civam du Finistère compte une dizaine d’accueillants. Les structures qui souhaitent avoir recours à l‘accueil social en milieu rural peuvent contacter le Civam du Finistère pour en savoir plus.