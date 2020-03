Journal du coronavirus chez Radio Evasion : 13 mars 2020

Des débats à la pause déjeuner puis une réunion de “crise”

A la radio, on fait souvent des débats dans la cuisine à l’heure du déjeuner. Alors forcément, le sujet du jour c’est l’épidémie, les mesures annoncées par le Président de la République la veille, et leurs répercussions sur notre quotidien et notre travail. C’est animé, pas encore trop angoissé (on aime bien rigoler) mais tout de même préoccupé. Ça fait quelques jours qu’on évite de serrer la main des invités en studio. A l’antenne, on a mentionné un peu les conséquences de l’épidémie sur la vie des Finistériens. On réfléchit à de prochains invités du Lem qui pourraient nous donner un point de vue historique sur la gestion des épidémies par le passé (la grippe espagnole ?) ou à un fil rouge d’information sur le coronavirus “vu d’ici” … et ça débouche sur l’idée de ce journal.

Comme la plupart des entreprises, associations, organismes professionnels, on tient aussi notre réunion “de crise” pour évaluer les impacts concrets de l’épidémie sur l’activité de la radio.

La radio en télétravail

Première préoccupation, notamment pour ceux d’entre nous dont les proches ont une santé fragile : doivent-ils rester confinés chez eux ? Peut-on faire de la radio en télétravail ?

Davantage que les problèmes de garde (nos enfants sont assez grands, ou on n’en a pas), la fermeture des écoles a pour conséquence la suspension/ annulation de nos ateliers éducation aux médias. Mais on peut bien sûr continuer à réaliser ou diffuser des émissions. Si on a du matériel chez soi (enregistrement, montage) et une bonne connexion internet, on peut tout envoyer en ligne depuis son domicile. Ensuite, la programmation peut aussi être faite à distance (même s’il faut savoir le faire, ce qui n’est pas le cas de tous les membres de l’équipe). Un premier cas de télé-réalisation se présente dès ce 13 mars 2020. L’animateur bénévole d’une de nos émissions préfère garder ses distances (on le comprend, il fait partie des personnes “à risque”) et il réalise donc ses interventions par téléphone en nous confiant la playlist (il faut tout de même une personne à la radio pour réaliser ça).

Après, de quoi serons faites les émissions de ces prochains jours ? Les invités accepteront-ils de venir en studio comme prévu ? Sera-ce prudent de les faire venir ? Faudra-t-il réaliser des interviews par téléphone ?

La question des sujets d’émissions

Et sur quels sujets ? On avait calé quelques Lem sur de futurs festivals ou événements du Finistère, qui sont au mieux reportés, au pire annulés. Il faudra donc trouver d’autres interlocuteurs ou les faire parler d’autre chose : leur vécu de l’épidémie ? Pourquoi pas, il semble que ce soit bel et bien un sujet pour tout le monde. Notre émission de paris sportifs “Pariez gagnant” est suspendue…comme les matches et compétitions en tout genre.

On s’autorisera peut-être à parler d’autre chose, pour vous changer les idées. On fait ça souvent 😉

Allez, que la force soit avec nous (n’est-ce pas Rémy ?) !