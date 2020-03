Les sorties en Finistère du 13 au 15 mars 2020

A part le 1er tour des élections municipales dimanche 15 mars 2020, quelques rendez-vous culturels ou festifs ont échappé au confinement…

Concerts et spectacles

13 mars 2020

Le festival Sonic Pro Brest se termine mais il propose encore Anna Duval Guennoc (gwerz du futur) + Volta, Yann Leguay au Maquis et Cratères Lunaires (entre concert bricolé & théâtre brut) + JD Zazie

Batlik (chanson folk) au Vauban à Brest

O Draka (duo de guitares jazz manouche) à la Maison des trois métiers de Crozon

Joué depuis 15 ans et déjà vu par plus d’1,5 million de spectateurs, J’aime beaucoup ce que vous faites est une des comédies incontournables du théâtre français.

Comment une fausse manœuvre avec un téléphone portable vous fait découvrir ce que vos meilleurs amis pensent de vous en réalité… Et ceci, juste avant leur arrivée pour un week-end, finalement pas comme les autres, dans votre maison de campagne… à l’Arthémuse de Briec

14 mars 2020

Rain Check (folk) + Théo Lawrence (folk rock) au Run ar Puns de Châteaulin

Ian Caulfield + Len Parrot (electro pop) + Perez au Novomax à Quimper

Officine + France Sauvage + Bonne Humeur Provisoire + Cuften + Hair Stylistics (expérimentations sonores) à La Carène dans le cadre de Sonic Pro Brest

Kent Hypnose, le seul “Hypnotiseur de spectacle breton” à l’Athéna d’Ergué-Gabéric

Show Case “Café Music” à Mercier Musique (Brest) avec Gaëtan Dalla Vedova (Folk Italien) qui présentera son nouvel album, avec le collectif Synergie

Animations, jeux, festivals

Les Semaines de la petite enfance en Finistère continuent jusqu’au 29 mars 2020 avec des spectacles pour les tout-petits et des rendez-vous pour les parents ou les professionnels, dans tout le département.

Jusqu’au 5 avril 2020, le Festival Cultu’R’Mômes continue, entre art des rues et art des champs : des spectacles, ateliers et contes destinés aux tout-petits, aux enfants et à l’ensemble des familles ainsi qu’aux professionnels de la Petite Enfance animeront les médiathèques, bibliothèques, salles de spectacles et équipements communautaires dans l’ensemble des communes du territoire de Haut-Léon Communauté. www.hautleoncommunaute.bzh

Projections, débats et conférences

Dessinateur et scénariste de bande-dessinée, Gaëtan Nocq, originaire de Pont-de-Buis, fait du chemin dans ce milieu. Il a reçu plusieurs prix pour Le rapport W son dernier album qui raconte l’histoire vraie d’un espion polonais infiltré dans le camp d’extermination d’Auschwitz pendant la Seconde guerre mondiale. Il vient à la rencontre du public le 13 mars 2020 à 20h30 la médiathèque Youenn Gwernig de Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h.

Salons, foires et vide-greniers

La foire bio de Landerneau revient pour une 22ème édition les 14 et 15 mars 2020 avec 120 exposants, de multiples ateliers et conférences : sur la gratuité avec le philosophe Yan Marchand, conférence autour de l’ouvrage le “Potager bio en Bretagne” par ses auteurs, conférence sur l’alimentation, atelier cuisine etc … Attention : comptage des visiteurs à l’entrée (effectifs limités, pour cause de coronavirus)

Vide-grenier des nounous de la presqu’île de 9h à 18h salle Nominoë à Crozon

Expositions

Raoul Dufy (1877 – 1953), les années folles, près de 300 œuvres – dessins, gravures, huiles sur toile, tissus, robes – de ce touche-à-tout de génie au musée des beaux-arts de Quimper jusqu’au 4 mai 2020

D’art en arbre : exposition d’œuvres sélectionnées par des habitants de Brest, en l’occurrence six agents de la Direction des espaces verts qui se sont intéressés aux arbres dans l’art