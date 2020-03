“Note to self”, le nouvel album introspectif et spirituel de la chanteuse jamaïcaine Jah9.

La chanteuse jamaïcaine Jah9 a sorti son nouvel album « Note to self » aujourd’hui même sur le label VP records.

Après deux albums sortis en 2013 et 2016, l’artiste fait maintenant partie du paysage du reggae international avec un style qu’elle qualifie elle-même de « jazz on dub ».

Avec « Note to self », Jah9 poursuit son chemin introspectif avec sa voix puissante et vibrante et ses textes engagés et spirituels.

Jah9 a par ailleurs sorti cette semaine un documentaire d’introduction à ce nouvel album « Note to self ». Une vidéo de treize minutes qui parle des thèmes principaux de l’album à savoir, les racines, l’écoute, la conscience de soi.

Elle présente d’ailleurs ce nouvel album comme le plus personnel et introspectif des trois.

Deux extraits de l’album sont déjà dans la playlist radio évasion : “Heaven (Ready fi di feeling)” et “Feel good (the pinch)”.