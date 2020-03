Journal du coronavirus chez Radio Evasion : 16 mars 2020

S’organiser sur des sables mouvants…

Ces mesures fonctionnent tant qu’on aura le droit de diffuser en direct ! Ça peut donc s’arrêter bientôt étant donné que, contrairement à Radio France, nous ne sommes pas un OIV (opérateur d’importance vitale) et que nos salariés pourraient être concernés par le confinement.

Les premiers touchés sont les bénévoles de l’association (AFER qui porte Radio Evasion) : ils n’ont plus le droit de venir dans le studio et ne peuvent y réaliser leurs émissions.

Nous sommes néanmoins une association d’intérêt général et nous estimons que notre mission est de rendre service à celles et ceux qui nous écoutent, même pendant une période comme celle de l’épidémie. Notre rôle est à la fois de maintenir le lien entre les Finistériens de notre territoire – en permettant la circulation de l’information utile – et d‘égayer leur quotidien avec l’excellente musique et les fabuleuses émissions que nous diffusons.

A la place du Lem, jusqu’à nouvel ordre, on vous propose donc :

à 12h, 14h, 16h et 18h : un point d’information locale et pratique coronavirus, suivi d’une petite séquence « Evadée du covid » pour … d’autres sujets, moins anxiogènes.

On reste en contact, racontez-nous “votre” confinement coronavirus

Puisqu’on ne peut plus recevoir d’invité(e)s en studio, on interviewera par téléphone ou internet sur des formats plus courts que 26 minutes et pas forcément en direct.

Si vous êtes du Finistère et si vous souhaitez témoigner de votre vécu de la crise sanitaire, n’hésitez pas à nous laisser un message sur redaction@radioevasion.net

Si les salariés sont confinés, on pourrait éventuellement intervenir à l’antenne à distance, mais difficilement en direct – sauf à faire un Facebook live ce qui, vous en conviendrez, n’est plus de la radio (rappelons que Facebook est un opérateur privé, ça n’appartient pas à notre association). Cependant, notre page Facebook et notre profil Twitter continueront à fonctionner.