Journal du coronavirus chez Radio Evasion : 17 mars 2020

Pendant la crise, soyons libres ! Utilisons les outils ouverts et non propriétaires ; pour les visioconférences l’équipe de Radio Evasion a choisi Framatalk, bien plus simple que d’autres systèmes plus connus puisqu’on n’a pas besoin d’identifiants (c’est un lien éphémère qui dure le temps de la conversation). Hier soir après l’allocution présidentielle et les nouvelles consignes sanitaires, notre télé-réunion a fonctionné – même pour ceux qui vivent dans la cambrousse – et les co-présidents et salariés ont donc décidé de télé-radioter. Avec les outils modernes, c’est tout à fait faisable. Les salariés resteront chez eux, avec quelques moyens techniques rudimentaires mais suffisants ; on s’excuse d’avance pour la qualité sonore qui sera moins bonne que d’habitude. Les volontaires en service civiques restent aussi chez eux, en inactivité partielle ou totale, car très peu de leurs tâches sont réalisables en télétravail ou sans contact, comme le reportage…

Ce mardi donc, premier point info à 12 h ; on cherche encore un nom pour ces rendez-vous : PangoLem ? Euh… peut-être pas non. Si vous avez des idées, nous sommes preneurs !

Trois rendez-vous quotidiens du lundi au vendredi sur le 100.4 FM

Il y aura donc trois rendez-vous par jour du lundi au vendredi, enregistrés une heure avant environ, d’une durée variable : une vingtaine de minutes ou plus si on est prolifiques. Ils seront diffusés à 12h, 15h et 18h sur le 100.4 FM. Les interviews seront ensuite accessibles sur ce site internet.

Et puis il y aura ce journal en ligne (quasi quotidien, c’est promis) et bien sûr la page Facebook et le compte Twitter.

Bref, on ne va pas vous lâcher !

Témoignez de votre quotidien « confinistérien » !

Notre appel aux témoignages tient toujours : si vous êtes du Finistère et si vous souhaitez témoigner de votre vécu de la crise sanitaire, n’hésitez pas à nous laisser un message sur

redaction@radioevasion.net

Nous vous proposerons alors une interview par visioconférence (cela suppose donc que votre connexion internet soit correcte) ; exceptionnellement, ça peut se faire par téléphone mais là ça demande qu’un salarié se déplace au studio.

Merci à toutes et tous de votre fidélité, nous écouter, c’est pour votre bien !