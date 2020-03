Journal du coronavirus chez Radio Evasion : 18 mars 2020

A la guerre…comme à la guerre ! Défense de se balader sur la plage alors qu’on a enfin du soleil ! Et pour nous, la radio de chez soi est bel et bien lancée : notre rendez-vous tri-quotidien s’appelle pour l’instant « L’émission de la maison ». Les Finistériens nous racontent leur confinement et on interviewe aussi celles et ceux qui sont loin du Finistère, jusqu’aux pôles ou presque puisque le coronavirus est mondial.