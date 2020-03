C’est le moment de cultiver son potager au naturel !

C’est le printemps (ou presque) et c’est vraiment le moment de se remettre au potager, surtout si on est confiné.

Les tâches sont multiples et il va falloir veiller à respecter l’équilibre entre vos objectifs de production légumière ou fruitière et les exigences naturelles. En temps normal, la Maison de l’agriculture biologique du Finistère propose aussi des ateliers et formations pour les jardiniers amateurs. Voici donc quelques conseils de base.

Préparation du sol au printemps

Avant de semer, aérer le sol avec les dents de la fourche (sans le retourner) et retirer les herbes indésirables. On peut creuser de petits sillons pour semer (bien ratisser avant) et si on a de petites graines, on peut les déposer sur un lit de marc de café. Nourrissez votre sol de compost, de paillis (tontes de pelouses ou broyat de taille de haie).

Plantations et semis du mois de mars

Observez votre terre après cet hiver bien pluvieux. Si elle colle encore beaucoup aux outils, il est trop tôt pour semer. Mais si elle ne semble pas trop mouillée, vous pouvez déjà planter oignons, ail et échalotes et semer en pleine terre les petits pois et fèves.

Pour le reste, on peut faire ses semis sous châssis (dans une serre ou carrément derrière sa fenêtre) : tomates, poireaux, poivron et fleurs de potager (œillets d’Inde, cosmos, grandes marguerites, rosiers à fleurs simples)

Dans ses godets ou ses bacs, on peut faire un mélange de compost, terre du jardin, feuilles ramassées en automne et éventuellement terreau (éviter ceux qui contiennent de la tourbe).

Quant aux graines, si on n’en a pas en stock, il reste possible d’en commander en ligne sur des sites spécialisés en semences biologiques, en tenant compte des délais.

Autres actions au jardin naturel

Il est encore temps de tailler les pommiers ou les rosiers qui cicatriseront mieux. Les arbuste qui fleurissent au printemps seront taillés fin avril ou mai. Mais est-il bien nécessaire de tailler ? Posez-vous la question avant de vous lancer. Ensuite, pensez à broyer vos résidus de taille pour pouvoir les répandre sur vos carrés potagers et enrichir le sol (en réduisant le volume de vos déchets verts).

On peut encore fabriquer des nichoirs pour les oiseaux, laisser un tas de branches dans un coin pour attirer les insectes, ainsi que quelques fleurs sauvages et des couloirs (pelouse plus haute) où les animaux auxiliaires des jardins puissent circuler à l’abri des regards.