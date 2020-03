Journal du coronavirus chez Radio Evasion : 19 mars 2020

En période “historique”, les sujets sont légion ! Et nous qui pensions que le confinement nous laisserait plus de temps… il y a tant à raconter et chaque habitant.e du Finistère peut faire le récit de son expérience, c’est forcément de l’inédit. Sans oublier les bonnes idées pour s’occuper des multiples associations et structures de notre territoire, qui refusent d’être désœuvrées. Donc nous tendons nos micros virtuels et nous diffusons par la magie du numérique. Même si – forcément – il y a quelques bugs…