Journal du coronavirus chez Radio Evasion : 20 mars 2020

Les 2 volontaires en service civique chargés de la programmation musicale sont motivés donc les Sonars reviennent; on les mettra dans l’émission de la Maison. Confinement et “distance sociale” obligent, la mission « micro reportages » reste suspendue

Le week-end arrive et ce n’est pas plus mal. On a l’impression de devoir courir tout le temps « virtuellement » et du coup on fait des erreurs ; aujourd’hui le rendez-vous de 15h a été diffusé à 16h…

Pour l’instant, on réalise beaucoup d’interviews car les idées fusent et le nombre des sujets est infini ! Sur le fond, la plupart des interlocuteurs font contre mauvaise fortune bon cœur mais c’est parfois un peu déprimant tout de même…Techniquement, Yann notre coordinateur est le seul à être présent au studio pour manipuler l’insert téléphonique et nous pouvons réaliser des interviews dans un « hôtel téléphonique » (système de conférence).

Ce système nous permet aussi de nous retrouver en équipe en fin d’après-midi comme de vrais collègues quoi !

Témoignez de votre vie au temps du coronavirus !

Si vous êtes du Finistère et si vous souhaitez raconter votre vécu de la crise sanitaire, n’hésitez pas à nous laisser un message sur

redaction@radioevasion.net

Nous vous proposerons alors une interview à distance.

Merci à toutes et tous de votre fidélité, nous écouter, c’est pour votre bien !