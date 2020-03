N’ouzon ket vous invite à l’écriture d’un roman choral : Nos vies en quarantaine

Même privés de représentations de leurs pièces de théâtre, les artistes de N’ouzon ket ne se laissent pas abattre. Puisque les réseaux sociaux numériques sont là, autant les utiliser pour encourager la créativité ! Auteure elle-même, Magali Perhirin a donc lancé une chaîne d’écriture sur le thème du confinement.

S’évader par l’imagination et échanger avec les autres

Mais Nos vies en quarantaine a vocation à s’éloigner du réel, ou au moins à le sublimer. Entre autofiction et totale fiction, entre récit intime, questionnements philosophiques et plaisir d’imaginer, il s’agit de s’évader de l’enfermement par la création littéraire, qui plus est collective. Tout le monde peut y prendre part. Et chacune ou chacun peut continuer la démarche de son côté, en invitant ses contacts à continuer cette histoire sur sa propre page. Ce roman prendra ainsi différentes directions selon les participant(e)s. L’idée est aussi de susciter des rencontres et des échanges.

Chaque personne qui a une proposition de texte peut la publier sur sa page en identifiant N’ouzon ket. Pour celles et ceux qui ne sont pas sur le réseaux sociaux, vous pouvez envoyer vos textes par mail à collectif.nouzonket@gmail.com. Il seront publiés au nom des auteur(e)s et entreront ainsi en lice pour être éventuellement choisis comme la suite officielle de ce roman commun

Rendez-vous sur la page Facebook de N’ouzon ket ou son compte Instagram