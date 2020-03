Un album de plus pour Jil Is Lucky & The Memphis Deput(i)es !

Aujourd’hui on parle d’un français plus précisément Niçois, auteur-compositeur-interprète mais qui s’exprime en anglais : Jil Is Lucky.

Jil Bensénior de son vrai nom, propose une Indie pop/folk assez fraîche et vient de sortir tout récemment, le 6 mars dernier, son 4ème album studio « Off The Wall » et ça sous le label « Les Autres ».

C’est un artiste complet qui a commencé la guitare assez jeune et qui jouait déjà dans les bars à l’âge de 12 ans accompagné de son frère bassiste

Les voyages sont une source d’inspiration nourrissante pour Jil Is Lucky, lui qui a beaucoup voyagé au profit de plusieurs rencontres.

Le projet est majoritairement très solaire et suit les premiers singles et clips qui étaient sorti à savoir le titre « Out of Town » et « Of the Wall » qui ouvrent le projet.

Jil Is Lucky et The Memphis Deput(i)es, une fine équipe qui depuis plusieurs années et une fois encore propose un album léché et pour le coup très « summer » ; à consommer sans modération en attendant ce dernier.

Cliquez sur le lien ci-dessus pour réécouter l’émission si vous souhaitez en savoir plus.

Deux extraits de l’album sont déjà dans la playlist radio évasion : « Stupid Onion » et « Who We Are ».