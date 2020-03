Entre humour, poésie et satire, Zoufris Maracas revient avec “Bleu de lune”.

« Bleu de lune », c’est le nom du nouvel album du groupe de chanson française Zoufris Maracas, sorti le 13 mars chez Chapter Two records.

Zoufris Maracas, c’est l’histoire de deux amis, Vincent Sanchez (Vin’s) et Vincent Allard (Micho) qui se rencontrent dans leur ville de Sète pendant leur adolescence. Mettant assez vite leurs études de côté, ils parcourent ensemble l’Afrique de l’Ouest pendant plusieurs mois, et créent en parallèle une association pour soutenir le cinéma itinérant.

En 2007, les deux guitaristes se retrouve à Paris et décide de jouer leurs compositions dans le métro parisien. C’est là qu’ils tapent dans l’œil de Julio Rodriguez, un producteur indépendant qui les présente au batteur François Causse.

Le groupe s’étoffe ensuite avec l’arrivée de Brice Moscardini à la trompette, de Michael Demeyere à la guitare manouche et de Petteri Perviainen à la basse.

Zoufris Maracas est définitivement lancé !

Après un opus en 2012 et un autre en 2015, ce disque « Bleu de lune » est le troisième album studio de Zoufris Maracas.

Deux extraits de l’album sont déjà dans la playlist radio évasion : « Mon ami mon frère » et « Sa majesté la mer ».