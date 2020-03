Kazy Lambist nous emmène en haute altitude une fois de plus !

Kazy Lambist de son vrai nom Arthur Dubreucq, est un producteur qui a déjà beaucoup fait parler de lui.

Notamment à travers son premier opus, plus précisément un premier album « 33 000 Ft. » sorti en 2018 lorsqu’il n’avait encore que 25 ans.

En effet, malgré son jeune âge l’artiste a de la bouteille puisque son électro pop à déjà atteint plusieurs millions de streams sur les plateformes.

En revanche, ce qui nous intéresse aujourd’hui c’est l’EP « Sky Kiss » de 4 titres qui est sorti le 7 février dernier sous le label Wagram Music.

On a donc ici un format assez court et plutôt éclectique dans l’univers bien défini de Kazy Lambist, soit une électro-pop qui n’est pas sans rappeler celle de Métronomy qui sont d’ailleurs une de ses sources d’inspiration majeure et assumée.

Deux extraits de l’album sont déjà dans la playlist radio évasion : « Oh My God » et « Deï ».