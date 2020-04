Après presque dix ans d’attente, Hey Hey My My revient avec un superbe troisième album.

Hey Hey My My signe son grand retour avec son nouvel album « British Hawaï », sorti le 20 mars sur le label Vietnam records.

C’est en 2005 que naît Hey Hey My My, sous l’impulsion de Julien Garnier et Julien Gaulier, qui sont tous les deux guitaristes et chanteurs.

Accompagnés de Michel Aubinais à la batterie, le groupe sort un premier album éponyme en 2007 suivi d’un second, en 2011.

Depuis, plus rien. Cela fait presque dix ans que Hey Hey My My nous avait laissé sans nouvelles.

Le groupe a pris son temps pour composer et peaufiner ce troisième album, « British Hawaï », qui sent bon la pop/folk britannique et californienne.

Un album envoûtant au parfum d’été, de soleil et de bonne humeur… De quoi réchauffer les cœurs en cette période de confinement !

Deux extraits de l’album sont déjà dans la playlist radio évasion : « Saturday » et « The one I call ».