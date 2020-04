Venez donc faire un tour à “Maraboutown” à l’écoute de Sonar !

Bienvenue à Maraboutown ! La ville, le lieu, le QG mystique du groupe de hip-hop parisien Marabou.

Marabou vient de sortir son tout premier EP « Les chroniques de maraboutown » le 6 mars dernier sous le label Colligence Records.

C’est un projet de 6 titres qui est très éclectique et composé de 3 titres en groupe ainsi que de 3 solos.

En effet, Marabou c’est un trio composé de Dikho et son énergie débordante, Polow plutôt axé sur les mélodies de voix et enfin de L-Kim et son flow acéré.

Un trio originaire du 91 qui a fait son arrivé fin 2019 et a déjà quelques premières parties à son actif ; notamment, celle du rappeur Gringe, l’ex-acolyte d’Orelsan au sein du duo Casseurs Flowters.

Marabou c’est différentes ambiances plus ou moins entraînantes associées à une écriture fine qui dresse divers décors et qui nous fait complètement plonger à Marouboutown, cette ville mêlant réel et imaginaire.

Cliquez sur le lien ci-dessus pour réécouter l’émission si vous souhaitez en savoir plus.

Deux extraits de l’album sont déjà dans la playlist radio évasion : « Flocons de cendre » et « MDT ».