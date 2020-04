Childish Gambino toujours plus créatif avec “3.15.20” !

Donald Glover, AKA Childish Gambino vient de sortir un nouveau projet, 2 ans après le raz de marée provoquée par son incroyable morceau (et clip) « This Is America ».

Toujours plus créatif, l’artiste américain de 36 ans revient dans l’industrie musicale avec un album expérimental et donc intitulé « 3.15.20 » ; ce dernier est sorti le 22 mars sous Sony Music.

Avant de se lancer dans ce projet rappelons tout de même que nous sommes en présence d’une personne extrêmement talentueuse et multitâche.

Un album aux airs bien plus pop que hip-hop et cela combiné à la recherche d’une véritable ambiance très expérimentale tout le long.

Chaque morceau est unique et compose une pièce de ce puzzle de 12 titres plus qu’original.

« Algorythm » et « Time » sont les deux seuls titres qui ne sont pas nommés selon plusieurs chiffres. Ce sont également les deux titres avec la participation de la chanteuse pop Ariana Grande.

Pleins de mystères, de secrets planent et restent encore à découvrir autour de ce projet très particulier.

Cliquez sur le lien ci-dessus pour réécouter l’émission si vous souhaitez en savoir plus.

Deux extraits de l’album sont déjà dans la playlist radio évasion : « 39.28 » et « 42.26 ».