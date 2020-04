Et si on partait à la pêche aux algues…avec Lydie Auger, fromagère

Lydie Auger, productrice de fromages aux algues

Il y a quelques mois, j’ai participé avec des amis à une sortie de cueillette d’algues dans l’estran de Mousterlin à Fouesnant.

A cette occasion, j’ai rencontré Lydie Auger, organisatrice de cette sortie.

Lydie Auger est biologiste cellulaire et moléculaire de formation. Après une vie professionnelle bien remplie, elle décide de changer de cap et se lance dans une activité qui allie ses deux passions : le fromage et les algues.

Elle décide donc de créer à Ergué-Gabéric L’Epicerie de Poséïdon : une fabrique de fromages aux algues, mais pas que…

Des sorties pour apprendre à reconnaître, cueillir et cuisiner les algues

Elle propose également des sorties algues à la journée : le matin, on va à la cueillette des algues et l’après-midi, on cuisine les fruits de notre pêche.

Elle nous propose de découvrir des recettes simples et délicieuses : du salé mais aussi du sucré. Et oui, les algues en elles-mêmes ne sont pas salées, contrairement à ce que l’on croit…

Après avoir développé sa production fromagère, elle se lance dans d’autres recherches et propose aujourd’hui dans sa boutique des sels aux algues (gros sel et sel fin), des moutardes aux algues, mais aussi des pâtes et du riz au algues, et bien sûr des tartare d’algues.

