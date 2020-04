Du reggae/roots spirituel pour élever les consciences avec “Rythm of serenity”, le nouvel album de Marcus Gad.

Sonar prend la direction de la Nouvelle-Calédonie aujourd’hui, île d’origine du chanteur Marcus Gad, qui a sorti son deuxième album « Rythm of serenity » le 13 mars.

Depuis son premier EP sorti en 2015, le chanteur évolue dans un univers reggae/roots méditatif agrémenté de soul.

Avec sa manière particulière de chanter, ses paroles spirituelles flottent et s’élèvent dans l’air comme des chants religieux, en invitant à la réflexion, au voyage, et à la sagesse.

Ce nouvel opus « Rythm of serenity » est le fruit d’une collaboration inédite avec les musiciens et producteurs de Zion I King, un label basé aux Iles Vierges à l’origine des albums du groupe de reggae « Midnite », qui fait partie des plus grandes influences de Marcus Gad.

Apaisant, calme, spirituel, méditatif, cet album est une expérience musicale et sensorielle rare.

Deux extraits de l’album sont déjà dans la playlist radio évasion : « Rythm of serenity » et « Leggo your ego ».