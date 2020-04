La ligue de l’enseignement contre la fracture numérique

Education et formation, culture, vacances et loisirs, sports… les champs d’intervention de la Ligue de l’enseignement sont très nombreux. Parmi eux, le numérique est particulièrement crucial car l’accès de toutes et tous aux outils, services et compétences numériques concerne aussi bien la vie professionnelle et la situation économique que les liens sociaux ou encore la citoyenneté.

Médiatrice numérique à Brest (et en Bretagne), Régine Roué met bénévolement ses compétences au service d’une plateforme créée spécialement en cette période de confinement : solidarite-numerique est accessible à toute personne qui a besoin d’aide dans ses démarches en ligne (emploi, allocation), son suivi scolaire à distance, ses achats par le biais d’internet ou même une téléconsultation médicale ; s’y ajoute la problématique des fausses informations et de la fiabilité des sites web... Qui que vous soyez, si vous avez un problème lié au numérique, vous pouvez joindre la plateforme par téléphone au 01 70 772 372.

Les facteurs d’inégalité d’accès au numérique et les moyens de réduire la fracture

L’accès au numérique est en effet très variable, y compris sur le territoire français, y compris en Bretagne ou dans le Finistère. Situation familiale et sociale, âge, territoire, choix politiques, niveau d’études et de revenu sont des facteurs discriminants. Ce n’est pas parce qu’on est jeune qu’on est forcément à l’aise avec les outils et compétences numériques. En période de confinement, le problème le plus criant concerne le suivi scolaire ou les démarches liées aux différentes aides et allocations des plus défavorisés. Le premier obstacle est souvent matériel : manque d’ordinateurs ou d’imprimante, forfaits téléphoniques modiques qui ne permettent pas d’accès illimité à internet … Mais la maîtrise des outils est loin d’être évidente pour tous : les jeunes sont peu à l’aise avec le mail, les plus âgés le sont moins avec les “chats” en ligne ou la visio conférence.

Toute l’année, les médiateurs et médiatrices numériques de la Ligue proposent des ateliers et des accompagnements dans les quartiers où on en a le plus besoin, mais aussi des interventions à l’école, notamment autour de l’éducation à la citoyenneté numérique : lutte contre la désinformation et les fake-news ou prévention du cyber-harcèlement.