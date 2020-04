Le sabot et la plume entre deux voyages inspirés par Léonard de Vinci

De la Renaissance au futur

En 2019, l’association Le sabot et la plume est repartie sur les routes de France, mais au départ de l’Italie pour suivre les pas de Léonard de Vinci. Un parcours réalisé essentiellement en roulotte tractée par un cheval (4 km/heure) et parfois un petit avion : traversée de la Toscane, passage par Grenoble, Clermont-Ferrand, Montluçon avant une remontée au Clos-Lucé à Amboise (où Léonard a terminé sa vie). La deuxième partie du voyage se fera en avion biplan jusqu’au Bourget (pour le salon) et enfin Strasbourg.

Quant au voyage retour, il est prévu, mais pour 2021. Il s’intéressera encore aux sciences et aux arts, et en particulier au fonctionnement du cerveau, qu’il s’agisse de la concentration et de l’attention ou de la mémorisation…autant de questions qui pourraient intéresser les enfants et leurs enseignants.

Une pause pour faire le point et se projeter

Entretemps, Clémence de Villecourt et son chien Milann vivent le confinement de l’épidémie de Covid 19 dans leur base du Sud Finistère avec toute la philosophie de ceux qui ont beaucoup voyagé et le minimalisme des habitants de roulotte… Un temps mis à profit par Clémence pour remettre à plat toutes les productions des élèves qui ont suivi son périple. Le Codex Vitae, qui réunit l’ensemble, ouvrage sur les réponses face aux défis de notre époque, est en cours de réalisation et d’édition. Le film du voyage est en production… Puisque leur projet s’intéressait justement à ce que Léonard de Vinci pourrait nous inspirer pour l’avenir, le moment est bien choisi pour réfléchir à la question !

Page Facebook de l’association Le sabot et la plume