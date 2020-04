Les maisons de santé du Faou et de Sizun pendant le confinement

Une réorganisation des consultations sur place pour éviter toute contamination

Dès l’annonce du confinement lié à l’épidémie de covid-19, les maisons de santé ont pris toutes les mesures nécessaires à la poursuite partielle de leur activité. L’accueil est toujours assuré, les médecins généralistes restent présents ainsi que les infirmières et infirmiers. Les sages-femmes exercent encore partiellement. En revanche, kinésithérapeutes et podologues interviennent seulement pour les cas urgents. Diététicienne, ergothérapeute, ostéopathe et orthoptiste ont arrêté leurs consultations.

En ce qui concerne l’attente en consultation sur place, tout est fait pour éviter de regrouper les patients qui peuvent attendre dans leur voiture que le médecin vienne les chercher. A Sizun comme au Faou, les personnes qui n’ont pas de troubles infectieux sont reçues le matin, celles qui pourraient souffrir d’une infection – covid 19 ou non – l’après-midi. Certaines ordonnances peuvent être renouvelées à distance pour les affections de longue durée notamment. Enfin des téléconsultations par visioconférence sont possibles.

Les médecins sont disponibles, ne pas hésiter à appeler et à consulter

Les généralistes insistent sur le fait qu’ils sont toujours disponibles et pas spécialement débordés. Il ne faut pas craindre de déranger les médecins ; et si on est souffrant ou pour tout trouble quel qu’il soit, il faut prendre rendez-vous. La crainte des médecins est que d’autres troubles graves (infarctus notamment) soient détectés trop tard si les gens renoncent à consulter. Idem, les suivis de pathologies chroniques doivent être assurés et les vaccins effectués. Les médecins conseillent aussi à toutes et tous d’éviter d’écouter les actualités des médias en boucle.

La maison de santé du Faou collecte toujours les équipements de protection (masques, gants, blouses, charlottes) pour les personnels de santé ou les auxiliaires de vie sociale.