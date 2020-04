“ADRÉNALINE”, VSO en feu sur ce premier album !

Un trio hip-hop de plus au programme aujourd’hui avec le groupe nîmois VSO.

Trio composé de Pex et Vinsi qui se sont rencontrés à un concert de Youssoupha en 2013, puis rejoints par Alien à l’occasion d’un freestyle lors des férias de Nîmes.

Également accompagné par leur DJ officiel Obwan sur scène, le vaisseau est prêt et décoller pour deux premier EPs, « Hiphophia » en 2015 et « Capture » en 2016.

Cependant, ce qui nous intéresse c’est leur premier album « ADRÉNALINE » de 18 titres, sorti le 12 mars chez Polydor.

Cet album c’est l’aboutissement de plusieurs années de travail acharné pour le trio qui a enfin trouver son style percutant, un hip-hop qui vient chercher des sonorités et des inspirations dans le RnB, la pop et même le rock n’roll dans l’énergie.

En bref, VSO c’est du rap combiné à de la variété, c’est frais, c’est le soleil du sud et ça à tout pour plaire ; qu’attendez-vous pour découvrir ?

Cliquez sur le lien ci-dessus pour réécouter l’émission si vous souhaitez en savoir plus.

Deux extraits de l’album sont déjà dans la playlist radio évasion : « OVER » et « CHAOS ».