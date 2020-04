Baxter Dury signe un septième album avec “The night chancers”.

Le nouvel album de Baxter Dury, « The night chancers » est sorti le 20 mars chez PIAS.

Pour les amateurs de rock britannique des années 70, Dury est peut-être un nom familier. Baxter Dury est en effet le fils de Ian Dury, chanteur du groupe « Ian Dury and the Blockheads ».

Le premier album de Baxter Dury « Len Parrot’s memorial lift » sort en 2002. D’autres albums suivent ensuite, « Floor show » en 2005, puis l’album qui le révèle définitivement au grand public en 2011 « Happy soup ». Les quatrièmes, cinquièmes et sixièmes albums de Baxter Dury sortent ensuite respectivement en 2014, 2017 et 2018, ce qui nous amène à ce septième album « The night chancers », toujours dans la veine assez expérimentale du chanteur, et ce genre psyché-pop qui garde des influences de rock, de jazz, de funk et de soul.

Cet album contient aussi une dimension cinématographique certaine, dans l’ombre du réalisateur Stanley Kubrick dont Baxter Dury avoue s’être beaucoup inspiré pour composer cet opus.

Deux extraits de l’album sont déjà dans la playlist radio évasion : « I’m not your dog » et « Carla’s got a boyfriend ».