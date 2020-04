Les déplacements des habitants du pays de Brest

5500 habitant(e)s d’une “ville diffuse” en pays de Brest

L’Enquête ménage déplacement (EMD) est réalisée localement à partir d’une méthode nationale qui permet de comparer les territoires. Précédemment, elle était réalisée à l’échelle de Brest métropole mais en 2018, elle s’est élargie au pays de Brest et à ses 7 intercommunalités : Brest métropole, pays d’Iroise, pays des Abers, Lesneven côtes des légendes, Pays de Landerneau-Daoulas, presqu’île de Crozon Aulne maritime et Pleyben-Châteaulin-Porzay, soit 420 000 personnes dont la moitié résident dans Brest métropole.

Cette étude qui concerne plus de 5500 personnes de 5 ans et plus sur le territoire vise à mieux connaître les caractéristiques des déplacements des habitant(e)s du pays de Brest : nombre et fréquence, motifs, destinations, moyens de transports utilisés. Les données sont collectées par des organismes privés spécialisés puis mises à disposition des chercheurs ou de l’agence d’urbanisme Adeupa pour analyse.

La particularité de ce territoire est d’être une “ville diffuse” : urbanisation généralisée mais assez peu dense. Un pôle majeur (Brest), des pôles secondaires mais importants (Landerneau, Lesneven, Saint-Renan, Crozon, Châteaulin) et des bourgs qui eux aussi structurent le territoire.

La pertinence des échelons intercommunaux et de celui du pays de Brest

Martin Claux travaille en particulier sur le projet de recherche Popsu qui évalue les projets et stratégies urbaines ; c’est dans ce contexte qu’il a décortiqué certaines données de la dernière enquête du pays de Brest.

Il s’est penché en particulier sur les déplacements des habitant(e)s du pays de Brest liés au travail. En effet, s’ils représentent entre 20 et 25 % des déplacements, ces trajets pour raisons professionnelles en déterminent souvent d’autres : déposer les enfants à l’école, faire quelques achats en passant, pratiquer un loisir avant de rentrer chez soi… Ces déplacements liés au travail se font majoritairement en direction de Brest métropole (y compris les zones d’activité), mais aussi Landerneau et Lesneven.

Pour les motifs autres que le travail (consommation, loisirs…), les déplacements s’effectuent à 85 % en proximité, à l’intérieur des communautés de communes ce qui démontre la pertinence de cet échelon pour réfléchir aux réseaux de mobilité et éventuels moyens de transports. Par ailleurs, 95 % des déplacements s’effectuent à l’intérieur du pays de Brest.

La voiture reste le moyen numéro 1 pour se déplacer en pays de Brest (67% des déplacements) ; la part de l’automobile se réduit d’autant plus qu’on vit en milieu urbain.

Comme la précédente enquête (2004) ne concernait que Brest métropole, on peut difficilement faire des comparaisons et mesurer des évolutions à l’échelle du pays de Brest. Mais en ce qui concerne le pôle métropolitain, on mesure une augmentation sensible de la marche à pied, vraisemblablement liée à l’arrivée du tram. On constate d’ailleurs aussi une hausse de la part des transports collectifs dans les moyens de déplacement utilisés.

Pour en savoir plus sur l’enquête ménages déplacements du pays de Brest

https://enquete-deplacements-2018.pays-de-brest.fr/

https://www.pays-de-brest.fr/images/site/Mobilite/WEB_007063_Observatoire_mobilite_4_0.pdf