Brillez, à l’écoute du nouvel album de Da Break !

A l’honneur aujourd’hui, les Lyonnais du groupe Da Break spécialiste d’une musique mixant (à la base) funk et hip-hop des 90’s.

A l’heure actuelle est sorti leur deuxième album « Let It Shine », plus précisément le 13 mars chez La Ruche, il contient 11 titres.

Cet album il est bien différent du premier volet ; en effet, les 5 membres de Da Break ont décidé ce coup-ci d’aller rechercher de l’inspiration dans un plus large spectre de styles musicaux.

Tout le long de cet album on peut ressentir le travail pour mêler leur propre style aux diverses influences pour créer cette ambiance très réussie.

« Let It Shine » sonne donc comme un appel à tout lâcher, se laisser aller et donc laisser briller sa lumière intérieure à travers multiples facettes musicales.

Cliquez sur le lien ci-dessus pour réécouter l’émission si vous souhaitez en savoir plus.

Deux extraits du projet sont déjà dans la playlist radio évasion : « Miss Rosa » et « Show Me The Steps ».