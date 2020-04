A Lesneven, le foyer de vie Ty ar Gwenan s’est adapté au confinement

Placés à la demande des parents ou par un juge des enfants, les enfants sont scolarisés ou en apprentissage professionnel. Une équipe éducative les accompagne et les aide à atteindre leur objectif : insertion professionnelle et vie en autonomie. Le foyer Ty Ar Gwenan est habilité par le service d’Aide Sociale à l’Enfance du département du Finistère.

Certains des jeunes de la Mecs sont logés dans des studios meublés à Lesneven, tandis que d’autres sont en foyer de jeunes travailleurs à Brest.

Depuis le 1er juillet 2015, Ty Ar Gwenan a intégré l’association La Sauvegarde de l’Enfance du Finistère qui gère 11 autres établissements dans le département

dans les domaines du médico-social, del’inclusion, de la formation, de la prévention et de l’accompagnement social.

Le foyer en confinement

Il a fallu s’adapter rapidement aux mesures de confinement : actuellement 5 des 8 jeunes qui peuvent être accueillis sur place sont présents au foyer. Une jeune fille a pu rester chez sa mère, une autre enfin a pu tenter l’autonomie en studio comme les autres jeunes qui vivaient déjà ainsi. Le confinement de ces jeunes se passe plutôt bien ; le foyer reste en lien quasi quotidien avec eux et leur apporte soutien moral et matériel si besoin.

La Mecs a dû se réorganiser en fonction de la présence ou de l’absence des éducateurs (ceux qui avaient des enfants à charge) et s’adapter aux consignes sanitaires. Les jeunes, qui géraient eux-mêmes leurs repas, ne peuvent plus le faire et c’est un éducateur qui s’en occupe pour restreindre l’accès à la cuisine et l’entretien des locaux (ainsi que la fréquence des achats alimentaires).

L’ambiance reste sereine (le beau temps y contribue), les règles de vie sont assouplies, avec davantage d’accès à la wifi, des animations l’après-midi, moins de pression autour de l’insertion professionnelle. L’équipe éducative reste cependant vigilante sur la question des éventuelles fugues et escapades, notamment nocturnes.

Malheureusement, le séjour en extérieur qui était prévu pour les vacances de printemps a dû être annulé.