Tony Allen et Hugh Masekela, deux légendes de la musique, c’est à retrouver sur le nouvel album “Rejoice”.

Deux immenses légendes au programme de Sonar aujourd’hui.

Le mythique batteur nigérian Tony Allen et le célèbre trompettiste sud-africain Hugh Masekela.

Les deux artistes sont réunis sur l’album « Rejoice » sorti le 20 mars sur le label « World circuit », bien qu’Hugh Masekela nous ai quitté il y a deux ans maintenant.

Cet album est le fruit d’une session studio qui a eu lieu en 2010 alors que les deux amis étaient en tournée au Royaume-Unis. Tony Allen a donc achevé le projet d’un album longtemps envisagé mais jamais réalisé jusqu’à ce jour.

Pour achever ce travail, il s’est fait accompagner de plusieurs grands musiciens de la jeune garde anglaise. Notamment Joe Armon-Jones, du groupe Ezra collective au clavier ou encore Mutale Chashi du groupe Korokoko à la basse.

« Rejoice » est donc une très bonne raison de se réjouir, et en ce moment on en a bien besoin alors c’est à écouter sans modération !

Cliquez sur le lien audio ci-dessus pour réécouter l’émission.

Deux extraits de l’album sont déjà dans la playlist radio évasion : « Never » et « Robbers, Thugs and Muggers ».