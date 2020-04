L’association Burek 29 a le sens de l’accueil !

C’est autour du magasin de producteurs de Goasven et de son association qu’est née l’association Burek 29. Son objectif est d’aider la famille de Rada et Muzo, un couple originaire de Macédoine qui a quitté son pays car l’un de leurs enfants, Edin, souffrait d’un grave problème à la jambe et ne trouvait pas de soins dans son pays d’origine. Après un passage infructueux en Allemagne, la famille a atterri à Logonna-Daoulas et le garçon est désormais bien soigné et bien suivi à l’hôpital de Brest.

Plusieurs habitants de la commune se sont liés d’amitié avec la famille et ils ont créé cette association pour la soutenir, notamment financer le loyer et les charges de leur logement (environ 600 euros/mois) dans l’attente de la régularisation de leur situation. Collectes et événements sont organisés régulièrement.

Pour toutes informations complémentaires, échanges, discussions, vous pouvez contacter le 06 63 94 53 09 (Julie) ou assoburek29@gmail.com.