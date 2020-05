La gestion du risque covid-19 à l’hôpital de Crozon

Pas de cas confirmés de covid-19 à l’hôpital – Ehpad de Crozon

A l’hôpital de Crozon, les dernières semaines ont bien sûr été marquées par les contraintes sanitaires. L’établissement reste fermé au public (des dérogations sont possibles sous certaines conditions). Les patients ont pour l’instant échappé à l’épidémie, y compris les résidents de l’établissement pour personnes âgées dépendantes. Quand des signes suspects apparaissent, une organisation particulière se met en place : la personne concernée est transférée dans un secteur dédié et pris en charge à part.

Les proches et familles des résidents reçoivent très régulièrement des informations sur la vie de l’établissement ; une référente est à leur disposition par téléphone. Quant au personnel, il dispose des équipements de protection de base en quantité suffisante dans la mesure où la maladie est absente de l’hôpital.

Dans les prochains jours, l’établissement va revoir son fonctionnement pour permettre à la fois le respect des mesures barrières et les liens humains, très précieux pour les résidents.

Jusqu’à présent, les contacts entre résidents et familles pouvaient se faire par visioconférence, par téléphone et autres outils numériques (Famileo), des activités individuelles étaient proposées par les animatrices. Par ailleurs, les couples au sein de l’établissement (y compris fratries) ont eu le droit de cohabiter, selon leurs souhaits.

Les visites de nouveau autorisées

Depuis le 27 avril, les visites sont de nouveau possibles, sous dispositions très strictes : se présenter à l’accueil de l’établissement, décliner son identité, signer une charte, garantir qu’on est sans symptôme depuis 15 jours, accepter une prise de température, suivre un cheminement bien délimité, ne pas toucher ni approcher la personne visitée, ne partager aucun objet ni denrée alimentaire avec elle. Des toiles transparentes tendues s’ajoutent au dispositif dans les salles prévues pour les rencontres. Les résidents les plus fragiles reçoivent des visites le matin, les autres l’après-midi.

Après le 11 mai, date du déconfinement progressif, cette organisation continuera à s’appliquer à l’hôpital jusqu’à nouvel ordre.