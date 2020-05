Troisième album pour le phénomène sud-africain Bongeziwe Mabandla

Cap vers le sud aujourd’hui pour Sonar, puisque le chanteur sud-africain Bongeziwe Mabandla a sorti son troisième album « iimini » le 27 mars dernier.

Bongeziwe Mabandla est originaire de la petite ville de Tsolo, dans les montagnes du Cap oriental, sur la côte sud-est de l’Afrique du Sud. Il grandi donc en milieu rural avant de partir pour la capitale, Johannesburg, pour ses études.

Bongeziwe Mabandla chante en anglais et en Xhosa, la langue du peuple Amaxhosa dont il est issu. Dans un style qu’on pourrait qualifier majoritairement d’afro-folk, la voix et le timbre si particulier de Mabandla explore bien souvent différents univers, passant par la pop, la soul, le hip-hop, l’électro et bien sûr le folk.

Son premier album « Umlilo » sort en 2012 et le propulse déjà sur le devant de la scène, avant un second album « Mangaliso » qui confirme tout le talent du chanteur/compositeur et le fait connaitre à l’international.

Ce troisième album « iimini » produit par Tiago Correia Paulo, apporte une touche plus électronique que les précédents, et ne fera certainement pas redescendre la côte du chanteur sud-africain tant il est plaisant à écouter.

Cliquez sur le lien audio ci-dessus pour réécouter l’émission.

Deux extraits de l’album sont déjà dans la playlist radio évasion : « Jikeleza » et « Masiziyekelele ».