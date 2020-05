Onipa, plus humains que jamais dans un premier album afro-dance !

C’est le 1 janvier 2018 qu’est né « Onipa », duo d’une musique électro-dance combinée à une musique traditionnelle ouest africaine.

Après plusieurs EPs et remixes au cours des années 2018 et 2019, le duo composé de « K. O. G. » au chant et aux percussions et de Tom Excell à la guitare, aux productions et aux percussions également ; revient pour un nouvel opus mais ce coup-ci un premier album au style bien prononcé.

C’est donc le 20 mars qu’est sorti « We No Be Machine » chez Strut Records, un premier opus qui contient 19 titres.

Un projet bien complet de bout en bout et assez éclectique en termes de styles car assez original dans les productions.

Le nom du groupe « Onipa » signifie en fait humain, c’est à leur sens un message de connexion à travers la collaboration musicale ; cela peut aussi appuyer le nom de ce premier album.

Onipa c’est frais et énergique, c’est futuriste tout en étant traditionnel et c’est surtout accessible à tous alors pourquoi ne pas en profiter ?

Cliquez sur le lien ci-dessus pour réécouter l’émission si vous souhaitez en savoir plus.

Deux extraits du projet sont déjà dans la playlist radio évasion : « Kukuru » et « Yenimno».