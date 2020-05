Des Polars et des Notes #67 : Confinement ou pas, Des Polars et des Notes continue !

Des Polars et des Notes, le retour !

Confinement ou pas, Des Polars et des Notes continue ! Geste barrière et règles de sécurité obligent, pas de studio, mais quelques astuces et l’Internet des ordinateurs pour pallier ces inconvénients (merci à Pierre-Yves, mon complice chez Radio Évasion) ont permis cet enregistrement.

Sans parler directement de la crise sanitaire en cours, nous allons tout de même y revenir par le biais de romans écrits bien avant son début, force prédictive de la littérature mais aussi parce que les mauvaises habitudes humaines ont une tendance certaine à se perpétuer, quelles que soient les circonstances. Réseaux sociaux en folie haineuse, chaînes d’info racoleuses et manipulatrices, ou violences faites aux femmes, le confinement n’a guère changé ces abus et ces crimes, voilà bien longtemps que les auteurs et les autrices en décrivent et en déplorent les tristes réalités.

La filière livre est en danger, c’était vrai avant le confinement, ça l’est encore plus aujourd’hui. C’est pourquoi il nous semblait important d’inviter une libraire afin de mesurer l’ampleur du problème et les solutions et initiatives prises par les libraires pour tenter d’en atténuer les effets.

Musique bien sûr, comme à l’accoutumée extraite des romans, excepté Medicine Man, notre manière à nous de saluer les soignants si longtemps et si mal traités, bien avant le premier éternuement d’un patient covid.

Bonne écoute !

Sommaire :

Livre

RIEN DANS LA NUIT QUE DES FANTÔMES – Chanelle Benz – Éditions du Seuil – collection Cadre vert.

Traduit de l’anglais par David Fauquemberg : un très beau roman, une jeune femme en quête de son histoire familiale dans le sud profond, sa découverte du racisme violent qui lui avait été épargné par son enfance à Philadelphie…

Interviews

Claire Raphaëlle nous fait pénétrer dans le milieu peu connu des techniciens de police scientifique grâce à son très bon premier polar, LES MILITANTES, paru aux éditions du Rouergue dans la collection Rouergue Noir, et en profite pour s’emparer du thème difficile des violences faites aux femmes.

Boris Marme appelle AUX ARMES, et décape jusqu’à l’os les mécanismes de lynchages sociaux actuels, un roman choc paru aux éditions Liana Levi. Une tuerie dans un lycée américain, les errements d’un policier, puis la furie qui se déchaîne sur les réseaux sociaux et les chaînes d’info.

Fabienne van Hulle, confinement et crise du livre, Fabienne, propriétaire de la librairie Place Ronde à Lille nous parle des conséquences de la fermeture de son magasin, des différentes initiatives prises en direction du secteur et de ses espoirs concernant le déconfinement.

La Zik

Betty Wright : Clean Up Woman

Rita Mitsouko : Les Histoires d’A

Van Morrison : And It Stoned Me

John Mayall : Medicine Man