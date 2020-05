Journal du coronavirus chez Radio Evasion : 30 avril 2020

Cela fait un moment qu’on n’a pas raconté notre vie de radio au temps du coronavirus… il faut dire que notre petite routine de confinement s’est installée. On a tâché de conserver un maximum d’émissions et on assure la quotidienne : LEMission de la maison, sauf pendant les vacances (comme d’habitude) ce qui nous a permis d’innover un peu et d’inventer l’émission « Extra-muros » confinée, avec la médiathèque Anjela Duval de Plougastel-Daoulas. Son équipe souhaitait garder le contact avec un maximum d’usagers, y compris ceux qui sont peu connectés. Et oui, la bonne vieille radio FM c’est moins compliqué à manipuler que la souris pour certains publics éloignés du numérique !

Quoi qu’il en soit, nous continuons à vous proposer notre musique unique et des interviews ou chroniques qui parfois vous évadent vraiment (ou pas), toujours avec de vrais morceaux de Finistère dedans, et pas trop collés à l’actualité (de toute façon peu réjouissante).

Nous lançons d’ailleurs une enquête auprès de nos auditrices et auditeurs pour en savoir plus sur vos motivations, on vous en reparle très bientôt sur ce site web et notre page Facebook et notre compte Twitter.

Bien sûr, on songe au déconfinement nous aussi. Mais comme pour beaucoup, il sera très progressif. On n’est pas près de revoir des invités au studio par exemple. Le 11 mai, les salariés pourront se croiser de nouveau dans les locaux de la station, mais de loin, et pas tous en même temps ! C’est un peu triste mais on continue à interviewer à tour de bras grâce à cette application web bien pratique, conçue pour les producteurs.trices de podcasts : Zencastr.

On alimente toujours par ailleurs notre Mixcloud spécial covid avec des témoignages de Finstérien(ne)s confiné(e)s auquel s’ajoute les chroniques “Reste chez toi” de Jeanne Fourel.

Témoignez de votre vie au temps du coronavirus !

Si vous êtes du Finistère et si vous souhaitez raconter votre vécu de la crise sanitaire, n’hésitez pas à nous laisser un message sur

redaction@radioevasion.net

Nous vous proposerons alors une interview à distance.

Merci à toutes et tous de votre fidélité, nous écouter, c’est pour votre bien !