Où va l’Europe pendant l’épidémie de coronavirus ?

Radio Evasion a déjà suivi l’association Toi d’Europe dans la réalisation d’un documentaire de 52 minutes et d’un web-documentaire sur ce que les jeunes citoyens de l’Union européenne pensent de l’UE et comment ils envisagent son futur. Sophie et Mathilde Hériaud continuent d’ailleurs à présenter ce travail dans les écoles ou devant d’autres publics partout en France et en Europe.

Une série vidéo sur la crise sanitaire du coronavirus à travers l’Europe

Interrompues par la crise sanitaire et le confinement, les deux Châteaulinoises d’origine ont eu l’idée de poursuivre leur enquête par d’autres moyens. Elles lancent une nouvelle série de reportages : La crise du covid-19 à travers les yeux de la jeunesse européenne. L’enquête est réalisée par appels vidéo enregistrés dans les 28 pays de l’Union européenne. La situation actuelle est bien sûr perçue très différemment en Espagne, Suède, Allemagne ou encore en Bulgarie. Les politiques de gestion de la crise sont différentes autant que les restrictions. L’UE est mise à rude épreuve. Malgré tout, les

interlocuteurs de Toi d’Europe gardent espoir… ils nous informent de la situation dans leur pays et ils partagent leurs attentes de l’UE après la crise.

Le projet a été élargi et de nombreux citoyens européens ont répondu à l’appel. 28 vidéos, c’est-à-dire une vidéo par pays seront réalisées à raison de 2 à 3 par semaine, notamment sur la chaîne Youtube de Toi d’Europe et sur sa page Facebook. Premier pays rencontré : la Bulgarie.