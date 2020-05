Toucher les cœurs est la mission de Tsew The Kid !

On parle aujourd’hui d’un jeune artiste qui vient tout juste de réellement commencer sa carrière, il s’agit de Tsew The Kid.

Après « Nous », un premier EP en 2018, c’est le 22 novembre qu’est sorti son premier long format une mixtape baptisée « Diavolana » chez Panenka Music.

Un premier jet qui contenait 16 titres, en revanche nous c’est la réédition de 21 titres sortie le 27 mars qui nous intéresse aujourd’hui !

« Diavolana » est tiré du mot lune en malgache puisqu’en effet l’artiste est originaire de Madagascar avant de s’être installé dans le 91 à l’âge de 5 ans.

Il commence d’ailleurs la musique très jeune grâce à son entourage proche et maîtrise aujourd’hui plusieurs instruments.

C’est son hip-hop plutôt chantonnant et souvent acoustique qui lui a beaucoup fait gagner en popularité.

Tsew The Kid c’est imposé pour mission de toucher votre cœur et faire chanter vos émotions, via une musique relatant la plupart du temps des relations très personnelles.

Deux extraits du projet sont déjà dans la playlist radio évasion : « Lendemain » et « Besoin de personne ».