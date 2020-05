“Coquette”, un aller sans retour pour les années 20 avec Hailey Tuck.

Sonar vous emmène dans les années 20 aujourd’hui, avec la jeune chanteuse américaine Hailey Tuck qui a sorti son deuxième album « Coquette » le 27 mars.

Hailey Tuck est née à Austin au Texas il y a presque 30 ans. Elle grandi en étant bercée par le jazz et le cinéma des années 1920/1930, ce qui développe chez elle une grande fascination pour le Paris des années 20.

C’est donc tout naturellement qu’elle part s’installer dans la capitale française à l’âge de 18 ans. Avec son look et sa voix semblant tout droit sortis d’un film en noir et blanc, ses chansons oscillent entre jazz et pop et nous embarquent dans l’univers du début du 20ème siècle.

Après un premier album sorti en 2018, Hailey Tuck revient donc cette année avec « Coquette », un mini-album de six titres qui apporte beaucoup de douceur.

Deux extraits de l’album sont déjà dans la playlist radio évasion : « A bit of you » et « Juste quelqu’un de bien ».