Enjeux économiques et sociaux de l’épidémie, du Finistère au monde entier

En tant que membre d’un réseau d’associations de solidarité internationale, le Cicodes est à même d’évaluer l’impact de l’épidémie de covid-19 dans le monde entier et pose déjà un premier bilan de ce monde à l’arrêt.

Questions saillantes de la crise sanitaire : inégalités, menaces sur les libertés

Les inégalités des conditions de confinement soulignent les inégalités d’accès à la nourriture, à l’eau potable, aux soins médicaux dans de nombreux pays, mais aussi les inégalités de logement (y compris en France). La crise souligne aussi la fracture numérique. Le monde du travail est touché également, entre les emplois qui permettent le télétravail et ceux qui dépendent de la présence des employés.

Sur le plan des droits humains, les libertés sont soumises à rude épreuve, en particulier dans les régimes autoritaires, mais aussi dans les démocraties, au nom de la sécurité sanitaire. Le site Covid innovation propose une analyse éthique des mesures numériques de surveillance.

L‘accès à une information de qualité et l’éducation aux médias apparaissent encore plus cruciales en cette période propice aux phantasmes et théories complotistes.

Les réactions constructives et pistes pour le monde d’après

L’épidémie de coronavirus et la crise sanitaire chamboulent notre rapport à la mondialisation, notre rapport à la nature (dont les humains font partie, avec toute leur vulnérabilité) et à la consommation. Il se pourrait que cette crise mette en avant les low techs, (solutions de “basse technologie”, moins consommatrices d’énergie et de ressources), mais aussi les biens communs et usages coopératifs.

Localement, des initiatives locales solidaires voient le jour : groupements d’achats aux petits producteurs, réseaux d’entraide aux plus fragiles, accueil des réfugiés… d’aucuns appellent à un “choc de solidarité” pour sortir de la crise.

Malgré la tentation du repli sur soi national, la coopération doit aussi être internationale, pour permettre notamment un accès équitable et universel aux vaccins et aux traitements médicaux.

Partout sur la planète, on peut agir localement, y compris en Bretagne, une Riposte créative s’organise.