“Tamotaït”, un sixième album plein d’espoir pour Tamikrest.

C’est une immersion avec le peuple Touareg que l’on vous propose aujourd’hui dans Sonar, grâce au nouvel album « Tamotaït » du groupe Tamikrest, sorti le 27 mars dernier chez Glitterbeat.

Les Touaregs vivent dans le Sahara depuis l’antiquité. Ils sont divisés en plusieurs tribus et couvrent cinq pays, la Libye, le Burkina Faso, le Niger, l’Algérie, et le Mali.

Beaucoup d’entre eux sont aujourd’hui sédentarisés, et vivent dans des villes en bordure du Sahara. Mais de nombreux autres perpétuent une vie nomade et luttent pour conserver leurs traditions, leur mode de vie, et leur environnement.

Un contexte qui a mené à des révoltes importantes tout au long du 20ème siècle, dont celle particulièrement violente ayant eu lieu entre 1990 et 1995 dans un conflit armé qui les opposait aux gouvernements du Mali et du Niger.

Le groupe Tamikrest, est originaire de la région de Kidal situé à l’Est du Mali.

Alors que de nouvelles émeutes éclatent en 2006, Ousmane Ag Mossa et Cheick Ag Tiglia, âgés de 20 ans, décident de créer ce groupe de musique « Tamikrest », plutôt que de rejoindre la lutte armée. Ils gardent cependant un objectif clair : soutenir leur peuple dans la lutte et attirer l’attention sur leur situation.

Après cinq albums sortis depuis 2009, ces héritiers du célèbre groupe touareg “Tinariwen” reviennent avec un album rempli d’espoir pour leur peuple.

Deux extraits de l’album sont déjà dans la playlist radio évasion : « Awnafin » et « Azawad ».