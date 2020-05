L’excellent problème de “Mathematique” de Tara King Th.

Peut-être que le nom Tara King Th. vous est familier dans un autre contexte ? Celui de la célèbre actrice de « Chapeau Melon et Bottes de Cuir » cultissime série télévisée anglaise.

Or aujourd’hui, nous allons bel et bien parler du groupe de musique ayant emprunté ce nom pour proposer une pop expérimentale des plus efficaces !

C’est donc le 2 avril dernier qu’est sorti l’album « Mathematique » de Tara King Th. sous le label Petrol Chips.

Créé en 2003 par Ray Bornéo, la musique du groupe a évolué au rythme du leader qui compose entièrement les instrumentales sans pour autant négliger les collaborations qui sont nombreuses.

Partant (à la base) d’une pop piochant dans les synthés électro fous, un grain de folie expérimental s’ajoute et complexifie cette musique mixée d’une étrange manière.

En somme un intriguant problème de maths que l’on prend plaisir à résoudre en écoutant l’album.

Cliquez sur le lien ci-dessus pour réécouter l’émission si vous souhaitez en savoir plus.

Deux extraits du projet sont déjà dans la playlist radio évasion : « Charming Lunacy » et « Maze ».