Breizh Europe Finistère propose un débat sur la solidarité européenne

“Bref” est l’acronyme de Breizh Europe Finistère et c’est presque un paradoxe tant il est difficile de résumer brièvement d’Union européenne. L

‘objectif de cette association est pourtant bel et bien de faire comprendre les institutions (et l’intérêt) de l’UE, auprès des jeunes en particulier. Une mission ambitieuse pour laquelle les militants de Bref organisent différents événements : ateliers en milieu scolaire ou carcéral, voyages (hors période pandémique) et débats.

Si la crise du coronavirus a quelque peu chamboulé les projets de l’association, Bref continue néanmoins ses actions de promotion de l’idée européenne – par d’autres moyens. Elle a refondu son site internet et son logo.

Un débat en ligne autour de la solidarité le 9 mai 2020

A l’occasion de la Fête de l’Europe, Breizh Europe Finistère propose un débat en Facebook Live sur la page Breizh Europe Finistère avecle 9 mai 2020 à 11 h avec :

Nathalie Sarrabezolles présidente du Conseil départemental du Finistère

Marie-Pierre Vedrenne députée bretonne au Parlement européen

Maria Cristina Dinu jeune étudiante roumaine passionnée par les institutions européennes

Les commentaires seront ouverts et permettront de poser des questions sur ce sujet crucial qu’est la solidarité entre les pays de l’UE, spécialement en période de crise sanitaire : est-ce une valeur dépassée ? Trop abstraite ? Ou la solidarité peut elle surgir de la pandémie de covid-19 ?