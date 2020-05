Marie cultive : les multiples fonctions des haies du jardin

Clôture végétale qui délimite son petit “chez soi jardinier”, la haie est pourtant bien davantage qu’une barrière. Le choix des arbustes qu’on y mettra dépendra de la fonction qu’on veut privilégier :

coupe-vent ou générateur d’ombrage (feuillages persistants) : photinia, oranger du Mexique, fusain, pittosporum, abelia, viorne tin, troëne

écran de beauté pour briser la vue sur une laideur extérieure : cornouiller, groseiller à fleurs, hibiscus, rosier arbustif, cotoneaster, véronique, mahonia,

petit garde-manger gourmand : sureau noir, cassissier, figuier, arbousier, noisetier, cognassier du Japon, pommier, lyciet commun (pour les baies de goji)

attracteur de pollinisateurs, d’oiseaux et refuge pour les petits animaux du jardin : viornes, arbre aux faisans, arbre à papillons (budleia), spirées, cotoneaster, aubépine, calicarpa

5 à 6 variétés par haie suffisent.

Mieux vaut privilégier les espèces à croissance raisonnable et éviter les envahissants éléagnus ou lauriers (se méfier aussi des bambous)

La plantation : en racine nue à l’automne ou en pot au printemps, à plus de 2 mètres de la limite de propriété et à 1,2 m les uns des autres. Bien pailler et arroser par temps sec.

L’entretien : en fin d’été ou carrément en fin d’hiver, en tout cas quand les fleurs sont fanées. Il est interdit d’élaguer ou détruire une haie du 1er avril au 31 juillet car c’est la période de nidification des oiseaux (on peut juste couper quelques branches si elles gênent un passage). Eviter le taille-haie si on n’a pas trop de longueur à entretenir.